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Цифрограм 2.0. Мінцифра готує нову версію національного тесту на цифрову грамотність

Цифрограм 2.0. Мінцифра готує нову версію національного тесту на цифрову грамотність

Міністерство цифрової трансформації України планує вдосконалювати національний тест на цифрову грамотність «Цифрограм», розміщений на онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта.

Для цього Мінцифра підписала меморандум про співробітництво з Академією цифрового розвитку.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що Мінцифра врахує відгуки користувачів, недоліки та пропозиції щодо покращення бета-версії «Цифрограм», а також розширить і підсилить команду експертів для розробки «Цифрограм» версії 2.0.

Директор Академії цифрового розвитку Антоніна Букач запевнила, що застосує накопичений досвід у сфері цифрової грамотності для системної та комплексної розробки нової версії Цифрограму.

Зокрема, нова версія Цифрограму буде розрахована для декількох цільових аудиторій: вчителі, учні, медичні працівники, держслужбовці.

Крім того, Академія цифрового розвитку проведе безкоштовне навчання громадян із цифрової грамотності в рамках проєкту Дія.Цифрова освіта.

Цифрограм — це національний тест на цифрову грамотність. Бета-версія Цифрограму пропонує дати відповідь на 90 запитань. Тест допоможе виявити загальний рівень цифрової грамотності, прогалини у цифрових навичках і зорієнтує, які саме компетенції варто вдосконалити. Завдання тесту систематизовані за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами.

Источник: thedigital.gov.ua

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