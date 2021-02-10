Цифрограм 2.0. Мінцифра готує нову версію національного тесту на цифрову грамотність

Міністерство цифрової трансформації України планує вдосконалювати національний тест на цифрову грамотність «Цифрограм», розміщений на онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта.

Для цього Мінцифра підписала меморандум про співробітництво з Академією цифрового розвитку.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що Мінцифра врахує відгуки користувачів, недоліки та пропозиції щодо покращення бета-версії «Цифрограм», а також розширить і підсилить команду експертів для розробки «Цифрограм» версії 2.0.

Директор Академії цифрового розвитку Антоніна Букач запевнила, що застосує накопичений досвід у сфері цифрової грамотності для системної та комплексної розробки нової версії Цифрограму.

Зокрема, нова версія Цифрограму буде розрахована для декількох цільових аудиторій: вчителі, учні, медичні працівники, держслужбовці.

Крім того, Академія цифрового розвитку проведе безкоштовне навчання громадян із цифрової грамотності в рамках проєкту Дія.Цифрова освіта.

Цифрограм — це національний тест на цифрову грамотність. Бета-версія Цифрограму пропонує дати відповідь на 90 запитань. Тест допоможе виявити загальний рівень цифрової грамотності, прогалини у цифрових навичках і зорієнтує, які саме компетенції варто вдосконалити. Завдання тесту систематизовані за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами.

Источник: thedigital.gov.ua

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