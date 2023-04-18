«Цифровой гулаг», — под предлогом электронных повесток в РФ введут тотальную слежку за населением

Закон об электронных повестках, который на прошлой неделе подписал президент Владимир Путин, приведет к созданию в РФ «супербазы» данных о населении, сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с разработкой государственных информационных систем.

Согласно закону, в реестр будут включен большой массив личных данных — от паспорта и ИНН до фактического места проживания и сведений о состоянии здоровья. Но в реальности их будет еще больше, а введением «базы» займутся структуры ФСБ, говорит источник The Bell.

«Большой брат» будет отслеживать в том числе данные о банковских транзакциях и перемещении граждан. И хотя закон напрямую не обязывает банки делиться сведениями о платежах, близкая информация есть у сервисов такси, которые уже обязаны делиться с ФСБ архивом поездок пассажиров.

Да, это там, где боялись тотальной чипизации антиковидной вакциной от Гейтса.

#путинизм #Россия

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15163

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