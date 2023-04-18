Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:20
Просмотров: 87

«Цифровой гулаг», — под предлогом электронных повесток в РФ введут тотальную слежку за населением

«Цифровой гулаг», — под предлогом электронных повесток в РФ введут тотальную слежку за населением

Закон об электронных повестках, который на прошлой неделе подписал президент Владимир Путин, приведет к созданию в РФ «супербазы» данных о населении, сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с разработкой государственных информационных систем.

Согласно закону, в реестр будут включен большой массив личных данных — от паспорта и ИНН до фактического места проживания и сведений о состоянии здоровья. Но в реальности их будет еще больше, а введением «базы» займутся структуры ФСБ, говорит источник The Bell.

«Большой брат» будет отслеживать в том числе данные о банковских транзакциях и перемещении граждан. И хотя закон напрямую не обязывает банки делиться сведениями о платежах, близкая информация есть у сервисов такси, которые уже обязаны делиться с ФСБ архивом поездок пассажиров.

Да, это там, где боялись тотальной чипизации антиковидной вакциной от Гейтса.

#путинизм #Россия

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15163

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Обстрілами храмів на велике православне свято росіяни вкотре довели, що у них немає нічого святого
Сегодня 09:32    89
Стоимость разрушенного в результате агрессии РФ имущества украинского "Энергоатома" достигла 32 млрд гривен (почти 800 млн евро)
Сегодня 09:09    74
Киев отверг предложение Ирака о посредничестве в переговорах с Москвой
Сегодня 08:58    95
Через війну в Україні НАТО змінює свою оборонну концепцію — тепер альянс не допускатиме тимчасової окупації своїх територій
Сегодня 08:47    110
Харківщина. 18 квітня
Сегодня 08:40    121
Країни G7 оголосили полювання на священну корову росіян
Сегодня 08:25    178
86% українських військовополонених зазнають катувань в російському полоні
Сегодня 08:17    104
ISW, 17 апреля
Сегодня 08:14    110
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 18 квітня 2023 року
Сегодня 08:10    126
СБУ повідомила про підозру заступниці головреда «Вечірньої москви»
Сегодня 08:06    103
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 