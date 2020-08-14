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ЦИК Беларуси объявила официальные результаты выборов президента

ЦИК Беларуси объявила официальные результаты выборов президента

Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Действующий лидер Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

По данным ЦИК, на выборах президента Беларуси проголосовали 5,8 млн избирателей. Голоса распределились следующим образом:

Александр Лукашенко - 80,1% (4 661 075 голосов)

Светлана Тихановская - 10,1% (588 622 голоса)

Андрей Дмитриев - 1,21% (70 671 голос)

Анна Канопацкая - 1,67% (97 489 голосов)

Сергей Черечень - 1,14% (66 613 голоса)

против всех - 4,59% (267 360 голосов)

"Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко", - говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, ранее главная соперница действующего президента Светлана Тихановская заявила, что честный подсчет голосов на некоторых участках показал ее победу с большим отрывом.

Отметим, в Беларуси третий день продолжаются забастовки на крупнейших предприятиях с требованием провести честные выборы.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: беларусь

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