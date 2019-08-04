ЦИК объявила результаты внеочередных выборов в Раду по партийным спискам

Центральная избирательная комиссия объявила результаты выборов по общегосударственному многомандатному избирательному округу.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА в Facebook.

Так, в ВР проходят:

"Слуга народа - 43,16% (124 мандата)

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05% (37 мандатов)

"Батькивщина" - 8,18% (24 мандата)

"Европейская солидарность" - 8,10% (23 мандата)

"Голос - 5,82% (17 мандатов).

Как сообщал Укринформ, 21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. ЦИК обработала все электронные протоколы 26 июля.

Источник: ukrinform.ru

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