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ЦИК объявила результаты внеочередных выборов в Раду по партийным спискам
Центральная избирательная комиссия объявила результаты выборов по общегосударственному многомандатному избирательному округу.
Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА в Facebook.
Так, в ВР проходят:
"Слуга народа - 43,16% (124 мандата)
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05% (37 мандатов)
"Батькивщина" - 8,18% (24 мандата)
"Европейская солидарность" - 8,10% (23 мандата)
"Голос - 5,82% (17 мандатов).
Как сообщал Укринформ, 21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. ЦИК обработала все электронные протоколы 26 июля.
Источник: ukrinform.ru
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