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ЦИК обработал 70% голосов избирателей

ЦИК обработал 70% голосов избирателей

Результаты выборов 2019 по состоянию на 11:57 закрепляют преимущество Владимира Зеленского в первом туре.

Соответствующие данные информационно-аналитической системы  "Выборы" обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии.

По данным подсчета 70,03% протоколов, Владимир Зеленский набирает 30,45% голосов.

На втором месте остается Петр Порошенко (16,19%), далее идет Юлия Тимошенко (13,15%).

Юрий Бойко на данный момент набирает 11,55% голосов, Анатолий Гриценко - 7,05%.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук уже заявила, что Центризбирком готовится ко второму туру выборов.

По закону о выборах президента, если в первом туре ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, ЦИК назначит второй тур через три недели - на 21 апреля 2019 года.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: выборы

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