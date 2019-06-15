ЦИК отказала беглому нардепу в регистрации для участия в парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала внефракционному народному депутату Александру Онищенко в регистрации для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу из-за несоблюдения требования закона о проживании в Украине в течение последних 5 лет.

"Комиссия отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Онищенко А.Р., выдвинутого Социалистической партией Украины в ОИО №93, поскольку, в частности, им не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины", - сообщает пресс-служба ЦИК в субботу.

Также Центризбирком отказал в регистрации четырех кандидатов в народные депутатов в одномандатных избирательных округах (ОИО) в связи с отсутствием некоторых документов.

Как сообщалось, накануне, 14 июня, секретарь ЦИК Наталья Бернацкая сообщила, что внефракционный народный депутат Украины Александр Онищенко подал документы в Центризбирком для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

"Онищенко подал документы в Центральную избирательную комиссию… По факту в пакете документов, которые он к нам направил, он утверждает, что он был делегирован от Украины принимать участие в конных соревнованиях", - рассказала она в эфире "5 канала".

Бернацкая отметила, что поданный Онищенко пакет документов будет проанализирован, и в ближайшее время ЦИК будет рассматривать этот вопрос.

Согласно ст.9 закона "О выборах народных депутатов Украины", депутатом может быть избран гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса и проживающий в Украине в течение последних 5 лет. Проживание в Украине означает: проживание на территории в пределах госграницы; пребывание на судне в плавании под Государственным флагом Украины; пребывание в командировке в заграничных дипломатических учреждениях Украины, международных организациях и их органах; пребывание на полярной станции Украины; пребывание в составе формирований Вооруженных сил Украины, дислоцированных за пределами Украины.

Как сообщалось, Александр Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування".

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

Сам Онищенко, проживающий на протяжении нескольких лет заграницей, заявил, что намерен вернуться в Украину для участия в судебном процессе, а также баллотироваться в Верховную Раду.

8 февраля 2019 года директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Бюро завершило расследование в отношении Онищенко в рамках дела о расхищении средств при добыче и продаже природного газа. По его словам, в ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд. Первое заседание суда в "газовом деле" в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко и его финансового директора, было назначено на 10 июня.

31 мая прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив сообщил, что Соломенский районный суд Киева будет рассматривать ходатайство защиты депутата Александра Онищенко о снятии его с розыска. Дата рассмотрения, по словам прокурора, ещё не назначена.

Агентство Телевидения Новости