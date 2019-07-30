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ЦИК признала избранными уже 84 нардепа

ЦИК признала избранными уже 84 нардепа

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранными на внеочередных выборах в Верховную Раду еще 49 народных депутатов.

Как сообщает во вторник пресс-служба ЦИК, на заседании 30 июля Комиссия на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования установила результаты внеочередных парламентских выборов в 49 избирательных округах, признав избранными народными депутатами Украины еще 49 лиц, в том числе действующих нардепов Олеся Довгого (самовыдвиженец), Николая Княжицкого (представитель партии "Европейская солидарность"), Александра Фельдмана (самовыдвиженец, а также блогера, кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого.

"Таким образом, по состоянию на 30 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 84 народных депутатов Украины", - сказано в сообщении.

Также Центризбирком принял уточненные протоколы еще четырех ОИК, а также поручил подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования с пометкой "Уточненный" еще двух ОИК.

Агентство Телевидения Новости

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