ЦИК выдала разрешение 163 общественным организациям наблюдать за выборами в Раду

Центральная избирательная комиссия завершила процесс выдачи разрешений общественным организациям наблюдать за выборами в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, по состоянию на 4 июня Комиссия зарегистрировала 32 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения.

Также ЦИК зарегистрировала доверенных лиц некоторых кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах.

Комиссия зарегистрировала 10 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019: 9 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 1 - от Всемирного Конгресса Украинцев.

Кроме того, рассмотрев соответствующие ходатайства, Комиссия выдала разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 28 общественным организациям.

"Сегодня, 4 июня 2019 Комиссия завершила процесс выдачи разрешений общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019. Такое разрешение получили 163 общественные организации", - отмечает ЦИК.

Источник: prm.ua

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