Цивільний шлюб: чи має «половинка» право на спадок

Якщо є заповіт - то нема питань. А ось що робити, якщо його немає – радить юридичний консультант.

Сімейний кодекс України визначає, що проживання жінки та чоловіка однією сім’єю без шлюбу не є підставою для виникнення у цих суб’єктів прав, а також обов’язків подружжя. «Це означає, що прирівнювати цивільного чоловіка або дружину до спадкоємців першої черги (це діти, а також батьки спадкодавця, чоловік, дружина) узагалі неможливо, тому вони можуть прийняти спадщину як спадкоємці четвертої черги шляхом проживання зі спадкодавцем однією сім’єю не менш ніж п’ять років до часу відкриття спадщини», – пояснює начальник Близнюківського бюро правової допомоги Людмила Тищенко.

У Сімейному кодексі України вказується, що якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю (шлюб не зареєстрований), то все майно, набуте за час такого проживання, переходить у розряд спільної власності. Як говорить юристка, факт проживання чоловіка і жінки однією сім’єю без шлюбу може бути встановлений у судовому порядку.

«Ознаками фактичної сім’ї, що складає фактичний шлюб між чоловіком та жінкою, є: спільне проживання чоловіка і жінки; спільний побут; взаємні права і обов’язки», – говорить Людмила Тищенко і додає, що ознаками проживання однією сім’єю є: наявність спільних витрат; спільний бюджет; спільне харчування; купівля майна для спільного користування; участь у витратах на утримання житла, його ремонт; надання взаємної допомоги; наявність усних чи письмових домовленостей про порядок користування житловим приміщенням; інші обставини, які засвідчують реальність сімейних відносин.

Якщо постійне проживання особи зі спадкодавцем на час відкриття спадщини не підтверджено відповідними документами, у зв’язку з чим нотаріус відмовив особі в оформленні спадщини, спадкоємець має право звернутися до суду в порядку окремого провадження із заявою про встановлення факту постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини.

Документи для доказу спільного проживання:

– довідка з міської або сільської/селищної рад;

– наявність реєстраційного запису в паспорті (свідчить про те, що ця особа проживала в одній квартирі зі своїм померлим чоловіком);

– свідчення мінімум двох осіб тощо.

Источник: slk.kh.ua

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