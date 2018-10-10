Цивілізований світ має створити єдиний фронт у протидії російській гібридній агресії - Василь Грицак

Росія реалізує в Україні сценарій «повзучої агресії», ‒ заявив Голова Служби безпеки України Василь Грицак виступаючи на конференції з безпеки, яка відбулась у рамках Українського тижня у Лондоні.

За його словами, крім збройного протистояння на Донбасі гібридна війна охоплює й інші сфери життя українського суспільства: політичну, економічну, інформаційну, релігійну.

Напередодні майбутніх виборів Президента України Кремль провокує протиріччя між патріотично налаштованою частиною українського політикуму. «Росія одночасно намагається консолідувати проросійський електорат навколо єдиного кандидата для приведення до влади в Україні проросійської політсили, зміни державного устрою та припинення міжнародної підтримки нашої країни», ‒ наголосив Голова СБУ.

Серед інструментарія розвідувально-підривної діяльності Кремля Голова СБУ також виділив проведення інформаційних операцій, прямі акції впливу, політичні вбивства, теракти, кібертероризм, діяльність приватних військових кампаній по всьому світу.

«Україна ‒ полігон, де РФ випробує знаряддя і тактику гібридної агресії, які потім застосовує для дестабілізації ситуації в США та країнах ЄС», ‒ підкреслив Василь Грицак.

Увесь цивілізований світ має створити єдиний фронт у протидії російській гібридній агресії. «Нам потрібні правові механізми, які однаково ефективно блокували б поширення російської брехні і у Великобританії, і у Німеччині, і в Україні. Протидія у гібридній війні ‒ це не лише ефективна оборона, а й потужні контратакувальні дії. Бо найжахливіше для Кремля не лише оприлюднення його злочинів перед світовим співтовариством, але й донесення правди про справжній стан речей пересічним російським громадянам», ‒ резюмував очільник СБУ.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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