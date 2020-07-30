Цікаві та захопливі уроки музики: стартує проєкт із перезавантаження шкільних музичних уроків

Щоб зробити музичні уроки цікавими та захопливими для сучасних дітей, а також допомогти вчителям творчо готуватись до них, Міністерство освіти і науки України спільно з Mastercard розпочинає проєкт “Безцінні уроки музики”. Обличчям проєкту став відомий співак, саунд-продюсер популярних хітів сучасності MONATIK.

“Всебічний розвиток дітей та застосування набутих навичок у повсякденному житті – головне завдання Нової української школи. Мета цього проєкту – вдихнути нове життя в предмет музичного мистецтва, зробити його сучасним, а головне – цікавим для учнів. У межах проєкту буде створено вебплатформу (сайт), на якій вчителі музичного мистецтва зможуть знайти цікаві ідеї та практичні матеріали для своїх уроків”, – розповіла заступниця Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Закордонний досвід, зокрема Нідерландів та Великої Британії, свідчить, що музичне мистецтво вкрай важливе. Дослідження показують, що уроки музики у школі сприяють кращим успіхам учнів і з інших предметів (підвищують показники успішності на 10-18% з математики, читання, іноземних мов), допомагають швидше соціалізуватися, підвищують рівень комунікації у класі, а також покращують ставлення учнів до своєї школи.

“На початку 2020 року компанія Mastercard провела дослідження серед школярів 2-7 класів України. Воно показало, що лише 45% учнів подобаються уроки музичного мистецтва в школі, 43% вважають їх сучасними та модними. І лише 26% сприймають уроки музики як важливі у порівнянні з іншими дисциплінами. Ми хочемо змінити таке ставлення не тільки в учнів, але й у суспільства в цілому, адже, не нашу думку, музика вкрай важлива для українців”, – додає Наталя Байдала, директор із маркетингу Mastercard в Україні.

Наразі стартує перший етап проєкту – збір цікавих ідей та матеріалів від педагогів, методистів, музикантів та всіх охочих популяризувати музичне мистецтво серед школярів. Він триватиме до 30 листопада 2020 року. Поділитися своїми напрацюваннями можна, зареєструвавшись на сайті проєкту за посиланням.

Всі матеріали, що надійдуть на проєкт, пройдуть експертизу досвідчених педагогів та методистів із практичним досвідом роботи у школі. Найкращі конспекти, методики та вправи будуть опубліковані на сайті проєкту.

Скористатися досвідом колег викладачі музики по всій Україні зможуть вже у новому навчальному році. Восени 2020 року МОН та Mastercard планують провести презентацію сайту з готовими матеріалами. Усі конспекти будуть адаптованими як для дистанційного викладання, так і для звичайного формату роботи у школі.

Нагадаємо, що для вчителів, що викладають мовами нацменшин, розпочався онлайн-курс “Мовний менеджмент в освіті та комунікативні стратегії”.

Источник: mon.gov.ua

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