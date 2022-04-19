Ціллю путіна після Донбасу можуть стати 6 українських міст: названо найнебезпечніший сценарій – Daily Mail

Від битви за Донбас, наступ на якому 18 квітня розпочала росія, залежатиме не лише результат війни, а й долі як України, так і рф. Якщо путіну вдасться здобути бодай якісь перемоги на Донбасі – він може кинути сили на захоплення ще 6 великих українських міст.

Під загрозою – Харків, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, а також Одеса та Київ. Про це пише видання Daily Mail, повідомляє OBOZREVATEL.

Журналісти видання зазначають, що на Донбасі найближчим часом вирішуватиметься не лише результат російсько-української війни, а й долі двох воюючих держав – росії та України.

Після вимушеного відступу від Києва внаслідок провалу планів із захоплення української столиці кремль має намір здобути «першу велику перемогу» на українському Донбасі. Для цього окупанти впродовж останніх двох тижнів стягували війська на схід України.

Більшість сил окупаційної армії сконцентрована в Ізюмі за 70 км на південь від Харкова – звідти окупанти планують рухатися у напрямку Маріуполя.

Якщо росії вдасться зламати опір захисників Маріуполя – а на думку видання, це може статися найближчими тижнями – окупаційні війська почнуть рух на північ, щоб з’єднатися із силами в районі Ізюма та взяти українські підрозділи на Донбасі у кліщі.

Ціллю путіна є оточення українського військового угруповання Об’єднаних сил, аби відрізати їх від постачання і або змусити військових здатися, або знищити їх.

Якщо раптом план кремля матиме успіх, після досягнення заявленої «цілі» – окупації всієї території Донецької та Луганської областей, а також за умови, що втрати окупаційної армії не стануть розгромними, – путін може перегрупувати свої сили для атаки на інші великі українські міста – Харків, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв і, можливо, Одесу та Київ.

За такого розвитку подій, прогнозує Daily Mail, війна розтягнеться на місяці, а то й роки. І поставить під загрозу існування України як суверенної держави.

Якщо ж із битви за Донбас переможцем вийде Україна – вона не лише зупинить вторгнення рф на свою територію, змусивши окупантів відступити на територію ОРДЛО та окупованого Криму, а й отримає реальну можливість спробувати відновити свою територіальну цілісність у визнаних світом кордонах 1991 року.

При цьому, в разі розгрому росії на Донбасі, цілком імовірним буде крах путінського режиму.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що окупанти розпочали другу фазу наступу на Донбас 18 квітня. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, кремль поставив перед путінською армією завдання вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до Великодня, який православні християни відзначатимуть у найближчу неділю, 24 квітня.

Агентство Телевидения Новости