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Ціни на експрес-тести на держкордоні перевірить Антимонопольний комітет

Ціни на експрес-тести на держкордоні перевірить Антимонопольний комітет

В Антимонопольному комітеті повідомили, що досліджують дотримання конкурентного законодавства на ринку експрес-тестів на коронавірус, що надаються на території пунктів пропуску через державний кордон – за попереднім висновком ціни "вищі, ніж в інших місцях".

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

В Комітеті зазначають, що перевірку ініціювали через численні скарги громадян на організацію епідконтролю на державному кордоні. Зокрема, на ціноутворення тестів, які є обов’язковими в пунктах пропуску через кордон для іноземців та осіб без громадянства, які прибувають з Індії, Великої Британії та Північної Ірландії, РФ, Португалії.

Також у зверненнях йдеться про процедури визначення клінік чи лабораторій, що отримують право надавати відповідні послуги.

У Комітеті вважають, що зазначені вимоги створюють передумови для монополізації ринку експрес-тестування на кожному окремому пункті пропуску.

"Вже нині із звернень громадян та повідомлень ЗМІ можна зробити попередній висновок, що ціни на експрес-тестування у пунктах пропуску є вищими, аніж в інших місцях", – додають в АМКУ.

Источник: epravda.com.ua

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