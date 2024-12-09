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Цього року в Харкові відновлять 100 будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих атак, — Терехов у ефірі телемарафону

Цього року в Харкові відновлять 100 будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих атак, — Терехов у ефірі телемарафону

«Наше місто зазнало важких руйнацій. Завдані збитки складають близько 10 млрд євро, і жодне місто не зможе самостійно з цим впоратися. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше все відновити, адже людям потрібно нормально жити та мати можливість повернутися додому», — розповів мер.

Також міська влада звертається до уряду, міст-побратимів інших країн, міжнародних партнерів, фінансових установ по допомогу у відновленні Харкова.

Джерело: https://t.me/vekha/100908

Новости портала «Весь Харьков»

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