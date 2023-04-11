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Цього тижня розпочнуться щорічні навчання Стратегічного командування Збройних сил США з перевірки готовності ядерних сил
Пресслужба командування:
Зазначається, що такі навчання проводяться щорічно і не є відповіддю на дії будь-яких держав.
Головною метою навчань є оцінка підвищення готовності ядерних сил та можливостей стратегічного стримування.
Як зазначили у пресслужбі, у навчаннях візьмуть участь ключові союзники США, зокрема Велика Британія. На час проведення навчань буде збільшено кількість польотів бомбардувальників.
Джерело: https://t.me/znua_live/88223