Цього тижня розпочнуться щорічні навчання Стратегічного командування Збройних сил США з перевірки готовності ядерних сил

Пресслужба командування:

Зазначається, що такі навчання проводяться щорічно і не є відповіддю на дії будь-яких держав.

Головною метою навчань є оцінка підвищення готовності ядерних сил та можливостей стратегічного стримування.

Як зазначили у пресслужбі, у навчаннях візьмуть участь ключові союзники США, зокрема Велика Британія. На час проведення навчань буде збільшено кількість польотів бомбардувальників.

Джерело: https://t.me/znua_live/88223

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