Цього тижня Україна отримає ще майже півмільйона доз вакцини від COVID-19 в рамках COVAX

18 травня ЮНІСЕФ доставив в Україну нову партію зі 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech проти COVID-19 у рамках глобальної ініціативи COVAX. До кінця тижня ЮНІСЕФ доправить всього 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій.

Очікується, що 378 тис. доз вакцини буде для щеплення першою та другою дозою від COVID-19 працівників сфери освіти. Решту із вакцин направлять для пріоритетних груп із першого та другого етапу вакцинації.

Ініціатива COVAX - це приклад безпрецедентної солідарності міжнародної спільноти, що має на меті забезпечити доступ до вакцин від COVID-19 для всіх країн світу. В межах COVAX, ЮНІСЕФ та ВООЗ працюють над тим, щоб доставити більше вакцин для жителів України, спільно з урядами США, ЄС, Великої Британії, міжнародними установами - Агентством США з міжнародного розвитку(USAID) та Світовим банком, а також іншими донорами. Загалом до кінця 2021 року в рамках ініціативи Україна безоплатно отримає вакцини для щеплення 8 мільйонів українців від COVID-19.

Від імені COVAX ЮНІСЕФ закуповує і постачає лише ті вакцини від COVID-19, що відповідають критеріям безпеки та ефективності ВООЗ.

«Отримання Україною нової партії вакцин в рамках міжнародної ініціативи COVAX є черговим свідченням відданості світової спільноти принципам рівності і доступності вакцин в умовах світової пандемії коронавірусу. Співпраця в такому форматі є вкрай важливою, а реалізація міжнародних гуманітарних та соціальних ініціатив, направлених на подолання загальносвітової проблеми COVID-19, вкотре підтверджує готовність країн до об’єднання зусиль перед загрозами, які стоять перед людством», - зазначив Максим Степанов, Міністр охорони здоров'я України.

«ЮНІСЕФ вдячний всім партнерам та міжнародним донорам, які підтримують COVAX і вакцинацію від COVID-19 в Україні. У міру того, як доставляється більше вакцин, закликаємо всіх отримати щеплення, щойно у вас з’явиться така можливість. Дуже важливо, що захист від цієї небезпечної інфекції зараз можуть отримати вчителі. Неможливо переоцінити роль освіти для благополуччя та розвитку кожної дитини. Вакцинація вчителів - ключовий момент у забезпеченні якості та безперервності навчання під час пандемії», - сказала Лотта Сильвандер, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Д-р Ярно Хабіхт, Представник ВООЗ та Голова Бюро ВООЗ в Україні, зазначив:

«Зараз додаткові вакцини від COVID-19 поставляються в Україну через механізм COVAX, а це означає, що ми можемо забезпечити доступ до вакцин для більшої кількості людей, фокусуючись на пріоритетних групах. Протягом останніх місяців ми спостерігаємо, що все більше українців зацікавлені у вакцинації проти COVID, і це обнадійлива тенденція. Вакцинація від COVID-19 є життєво важливим інструментом, який допомагає нам подолати пандемію та нарешті знову стати на крок ближче один до одного, але ніхто не є у безпеці, поки всі не будуть у безпеці».

Вакцини Pfizer-BioNTech потребують особливих умов транспортування та зберігання - за температури в межах від -60 °C до -80 °C. Зберігання й логістику цієї та попередньої партій вакцин Pfizer-BioNTech від COVAX в Україні із дотриманням правильного холодового ланцюга забезпечить Агентство США з міжнародного розвитку(USAID).

Цього року на запит Міністерства охорони здоров’я України, ЮНІСЕФ провів загальнонаціональні тренінги з холодового ланцюга для вакцин від COVID-19 для фахівців, відповідальних за логістику та зберігання вакцин з усіх областей.

Раніше в рамках COVAX Україна отримала 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech та 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, виробленої SK Bioscience, Південна Корея. Також - близько 140 тисяч шприців для розведення вакцин з розчинником та ін’єкцій та більше 1300 коробок для їх безпечної утилізації.

COVAX — глобальна ініціатива з пришвидшення розробки та виробництва вакцин від COVID-19 і забезпечення їхнього рівномірного розподілу у всьому світі. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

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