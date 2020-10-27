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COVID-фонд наполовину опустел - Минфин

COVID-фонд наполовину опустел - Минфин

Из Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 23 октября потратили 52% - это 34,1 млрд гривен из 66 миллиардов. Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов.

В частности, на сферу здравоохранения использовано 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн или 35%. На закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потратили 21 млн гривен из 100 выделенных. На обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников ушло 624 млн гривен из предусмотренных 2,9 млрд.

Также на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направили 571 млн грн.

Кроме того, 2,7 млрд гривен потратили на повышение надбавок и доплат медработникам из предусмотренных 6 млрд.

Средства потратили на:

в сфере социальной защиты использовано 9,3 млрд грн (89%) из предусмотренных 10,4 млрд гривен;

на обеспечение правопорядка использовано 2,4 млрд гривен из 2,7 млрд (91%);

на строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд гривен (47%) из выделенных 35 млрд;

на господдержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий предусмотрели 1 млрд гривен, из которых пока использовано только 6 млн гривен.

Также на восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрели 524 млн гривен. Из этой суммы использовали 165 миллионов.

Подчеркивается, что выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц средства пока не использовались.

Напомним, что ранее Кабмин полностью распределил COVID-фонд. Фонд по борьбе с коронавирусом увеличили до 66 миллиардов, все деньги уже распределены.

Также стала известна сумма, потраченная из Фонда борьбы с COVID-19. Министр финансов утверждает, что было использовано 23 миллиарда, из них 10 миллиардов использовано на строительство дорог.

 

Агентство Телевидения Новости

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