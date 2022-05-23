ЦПАУ Харькова с понедельника расширят список предоставления административных услуг

В частности, будет восстановлен прием документов на получение услуг Департамента жилищно-коммунального хозяйства, а также Управления коммунального имущества и приватизации Департамента экономики и коммунального имущества.

Так, граждане смогут обращаться за получением таких услуг:

- признание граждан нанимателями занимаемой жилой площади после изменения статуса общежития на жилой дом;

- взятие на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- признание граждан нанимателями занимаемых жилых помещений коммунального/ведомственного жилищного фонда;

- выдача справки о пребывании в реестрах граждан, изъявивших желание и имеющих право на получение доступного жилья;

– выдача свидетельства о праве собственности на жилье и другие услуги.

Напомним, прием и выдача документов в ЦПАУ производится по предварительной записи в электронной очереди.

График работы ЦПАУ – с 9:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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