ЦПАУ Харькова с понедельника расширят список предоставления административных услуг
В частности, будет восстановлен прием документов на получение услуг Департамента жилищно-коммунального хозяйства, а также Управления коммунального имущества и приватизации Департамента экономики и коммунального имущества.
Так, граждане смогут обращаться за получением таких услуг:
- признание граждан нанимателями занимаемой жилой площади после изменения статуса общежития на жилой дом;
- взятие на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- признание граждан нанимателями занимаемых жилых помещений коммунального/ведомственного жилищного фонда;
- выдача справки о пребывании в реестрах граждан, изъявивших желание и имеющих право на получение доступного жилья;
– выдача свидетельства о праве собственности на жилье и другие услуги.
Напомним, прием и выдача документов в ЦПАУ производится по предварительной записи в электронной очереди.
График работы ЦПАУ – с 9:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Источник: vecherniy.kharkov.ua