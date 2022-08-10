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ЦПД спростував фейки про грошову допомогу пенсіонерам від ООН

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України спростував основні російські фейки про фінансову допомогу від ООН для пенсіонерів.

Як передає Укрінформ, про це ЦПД повідомив у Телеграмі.

Зокрема, хибною в Центрі назвали думку, що насамперед допомогу отримує молодь, а тільки потім - пенсіонери. Насправді ООН в умовах повномасштабної війни рівнозначно надає матеріальну допомогу соціально незахищеним верствам населення.

Фейком також є інформація про те, що нібито ця допомога - для пенсіонерів, що мають статус внутрішньо переміщених осіб. Насправді пенсіонерам для отримання виплати у розмірі 6600 грн (три місяці по 2200 грн) не обов'язково мати статус ВПО, проте вони мають бути зареєстровані (прописані) на окупованих або деокупованих територіях.

Неправдивою також є інформація, що допомогу пенсіонерам начебто видає соцстрах в обласному центрі. Мовляв, пенсіонер у тимчасовій окупації туди ніяк не дістанеться, тому і виплат не отримає.

«Пенсіонери можуть залишити онлайн-заявку на платформі «єДопомога». Після цього Мінсоцполітики перевірить дані, і за позитивного рішення звернення буде відправлено на розгляд представникам ООН», - зазначили у ЦПД.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у ЦПД спростували фейки про звільнення з роботи у воєнний час.

Джерело: ukrinform.ua

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