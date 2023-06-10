CША влаштовують мілітарний «шопінг» на $2 млрд для України. Це сплутає балістичні плани бункерного

Йдеться про виділення комплексів Hawk і ракет до Patriot.

▶️ Додатковий купол над головою українців дозволить наламати кремлівські плани щодо обстрілів України. Рашисти практично щоночі «накидають» в наше небо десятки ракет та дронів не тільки для терору мирного населення, а й переслідують ще дві - цілковито воєнні - цілі:

● Залишити українське ППО без боєкомплекту. За даними моїх джерел, зараз Росія виготовляє 250-270 ракет на місяць, тоді як в «patriotʼичному» подарункові від Uncle Sam була якась обмежена кількість ракет, запаси яких орки методично виснажують. Новий гостинець від заокеанського благодійника дозволить поповнити арсенали.

● Відтягнути сучасні протиповітряні системи ЗСУ на захист мирних міст, далі від фронту... Тоді як при контрнаступі протиповітряні та протиракетні системи мали б працювати в зоні бойових дій, збиваючи літаки та ракети ворога.

▶️ Тепер нові комплекси посилять фронтове ППО. Це дозволить значною мірою паралізувати активність рашистів, особливо - в повітрі.

Плануючи витратити на мілітарний шопінг $2 млрд., пентагон збирається придбати (за даними Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-08/more-patriot-hawk-missiles-to-be-put-on-contract-for-ukraine-s-long-term-needs)): (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-08/more-patriot-hawk-missiles-to-be-put-on-contract-for-ukraine-s-long-term-needs)

● Ракетні пускові установки та ракети MIM-23 Hawk.

● Два типи сучасних ракет до Patriot з покращеною можливістю збивати балістичні ракети (в тому числі - "Іскандери", якими рашисти регулярно атакують Київ).

Дякуємо Uncle Sam. Ця допомога посилить нашу боєздатність і наблизить перемогу.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/797

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