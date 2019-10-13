ЦВК призначила вибори в об’єднаних громадах Харківщини

Перші вибори депутатів та голів в чотирьох об’єднаних громад області відбудуться 22 грудня.

Відповідне рішення було прийнято 11 жовтня на засіданні Центральної виборчої комісії.

Голів та депутатів оберуть у Донецькій селищній ОТГ (Балаклійський район), Кіндрашівській сільській ОТГ, Курилівській ОТГ та Петропавлівській ОТГ (Куп'янський район).

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Загалом вибори пройдуть в 21 області у 86 громадах, а також 35 додаткових громадах в 17 областях.

Источник: slk.kh.ua

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