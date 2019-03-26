ЦВК зареєструвала 2020 міжнародних спостерігачів на президентські вибори 31 березня

Центральна виборча комісія станом на 25 березня зареєструвала 2020 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій під час чергових виборів президента України.

Зокрема, на засіданні ЦВК в понеділок були зареєстровані 65 спостерігачів від Світового конгресу українців.

Президентська кампанія стартувала в Україні 31 грудня. Вибори відбудуться найближчої неділі, 31 березня.

Источник: radiosvoboda.org

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