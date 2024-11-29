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Цукерберг зустрівся з Трампом для налагодження стосунків - ЗМІ

Цукерберг зустрівся з Трампом для налагодження стосунків - ЗМІ

Виконавчий директор компанії Meta Марк Цукерберг провів у середу «рідкісну зустріч» з обраним президентом Дональдом Трампом, щоби налагодити стосунки після років напружених відносин та обговорити можливу подальшу взаємодію.

Про це пише в середу The New York Times із посиланням на три обізнаних джерела.

«Зустріч була ініційована Цукербергом, який мав напружені стосунки з Трампом протягом останнього десятиліття. Сам Трамп, який впродовж тривалого часу заявляв, що Meta несправедливо стримувала його та інших консерваторів на своїх платформах, активно критикував Цукерберга в соцмережах та під час передвиборчих промов»,- зазначається в публікації.

Марк Цукерберг прилетів у Вест-Палм-Біч у Флориді в вівторок увечері, перш ніж завітати до Трампа в його клубі Мар-а-Лаго в середу. Обидва обмінялися люб’язностями, й Цукерберг привітав пана Трампа з перемогою на президентських виборах. Згодом, як повідомляється, обидва чоловіки планували продовжити розмову в готелі Трампа ввечері.

У компанії Meta схарактеризували цей момент як «важливий час для майбутнього американських інновацій». У той час, як заступник голови штабу Трампа з питань політики Стівен Міллер висловився дещо інакше про це.

Міллер сказав, що Цукерберг «дуже чітко заявив про своє бажання бути прихильником і учасником змін, які ми бачимо по всій Америці та світі».

Як повідомляв Укрінформ, Марк Цукерберг в останньому рейтингу Bloomberg названий третьою найбагатшою людиною у світі зі статком 201 мільярд доларів США.

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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