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"Дайош чебурнет!" В России протестируют замедление доступа к Google и Facebook

Дайош чебурнет! В России протестируют замедление доступа к Google и Facebook

Роскомнадзор обратился к крупнейшим операторам связи с предложением протестировать на их сетях в каком-либо регионе оборудование для глубокой фильтрации трафика, разработанное российской компанией RDP.RU.

Цель тестирования - подготовиться к реализации закона «о суверенном интернете», который в декабре внес в Госдуму сенатор Андрей Клишас, сообщили РБК три источника в двух крупных операторах и собеседник в отраслевой ассоциации.

В рамках испытаний планируется проверить возможность DPI-системы фильтровать контент из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора, в первую очередь Telegram, заблокировать который власти пытаются с апреля 2018 года.

Помимо этого в ходе тестирования будет решаться и еще одна задача - проверить возможность приоритезации трафика и последующего снижения скорости доступа к отдельным сервисам, утверждают три собеседника РБК.

В их числе могут оказаться Google и Facebook, рассказывал в прошлом году глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. Им власти предложат оплатить часть расходов на исполнение «закона Яровой», а в случае отказа - принудительно замедлить доступ к их ресурсам.

Ту же информацию в августе прошлого года подтвердили Reuters источники в двух крупных операторах связи.

Это необходимо ради «интересов общества», объяснял Осеевский год назад в интервью «Коммерсанту». «Периодически возникают вопросы технологической нейтральности: как оператор должен относиться к различным типам контента, должен ли он иметь возможность давать приоритет какому-то трафику. Я являюсь жестким сторонником того, что в интересах потребителей, общества и государства такая возможность должна быть», - подчеркивал он.

Возможность замедления доступа к отдельным интернет-ресурсам могут прописать в «законе Клишаса». Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), противник «суверенизации» и изоляции интернета, обращалась с письмом в правительство, в котором призывала прописать в законе недопустимость таких мер.

«У ряда отраслевых экспертов существуют опасения, что оборудование, установленное для противодействия угрозам (в рамках реализации законопроекта о суверенном рунет), в дальнейшем может быть использовано в целях приоритизации трафика одних ресурсов и дискриминации других, сознательно или в результате сбоев в работе», - говорит глава РАЭК Сергей Плуготаренко.

Он отметил, что «РАЭК неоднократно указывала на важность сохранения принципов сетевой нейтральности в России - как для развития конкурентного рынка интернет-сервисов, так и для построения цифровой экономики».

Напомним, закон Клишаса требует, чтобы весь трафик внутри России проходил через точки обмена, одобренные Роскомназдором. Для этого мобильные операторы и интернет-провайдеры должны установить на своих сетях оборудование, с помощью которого РКН сможет вмешиваться в потоки трафика, а также блокировать запрещенные в РФ ресурсы.

Проект также требует минимизировать «передачу за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи» и обеспечить возможность автономной работы рунета.

Из госструктур отрицательный отзыв на проект дала лишь Счетная палата. «Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Кроме того, реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату», - отмечается в отзыве СП.

Источник: finanz.ru

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