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Сегодня 09:04
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«Далі для росії буде тільки гірше»: Сибіга про відмову путіна від переговорів

Голова МЗС написав в X, що відмовою від прямих переговорів із Володимиром Зеленським путін втратив шанс вийти зі своєї провальної війни.

За словами міністра, ситуація для рф лише погіршуватиметься - як на фронті, так і всередині країни.

«Втрати на полі бою продовжать зростати. Поразки ставатимуть дедалі принизливішими».

Сибіга також прогнозує подальше падіння російської економіки: рецесію, скорочення робочих місць, зростання податків та інфляції.

Окремо він наголосив, що для росії вже не існує «безпечних місць», недосяжних для українських далекобійних ударів.

«Міжнародний тиск не послабиться. Він лише посилюватиметься - включно з використанням заморожених активів, заборонами на в’їзд та неминучою відповідальністю за злочини».

«Далі для росії буде тільки гірше»: Сибіга про відмову путіна від переговорів

Джерело: https://t.me/spravdi/55796

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