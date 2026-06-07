«Далі для росії буде тільки гірше»: Сибіга про відмову путіна від переговорів
Голова МЗС написав в X, що відмовою від прямих переговорів із Володимиром Зеленським путін втратив шанс вийти зі своєї провальної війни.
За словами міністра, ситуація для рф лише погіршуватиметься - як на фронті, так і всередині країни.
«Втрати на полі бою продовжать зростати. Поразки ставатимуть дедалі принизливішими».
Сибіга також прогнозує подальше падіння російської економіки: рецесію, скорочення робочих місць, зростання податків та інфляції.
Окремо він наголосив, що для росії вже не існує «безпечних місць», недосяжних для українських далекобійних ударів.
«Міжнародний тиск не послабиться. Він лише посилюватиметься - включно з використанням заморожених активів, заборонами на в’їзд та неминучою відповідальністю за злочини».
Джерело: https://t.me/spravdi/55796