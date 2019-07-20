Дания, блокируя российский “Северный поток-2” одобрила норвежский Baltic Pipe

Дания, стоя на страже энергонезависимости ЕС, делает в разы больше, чем Германия или Франция.

Вот кто из европейских стран, так или иначе связанных с прокладкой российского газопровода “Северный поток - 2” радует, так это Дания! И в самом деле, на фоне того как она бесконечно морочит голову “Газпрому” с выдачей разрешения на прокладку российской трубы, другие проекты такого препятствия не встречают. Например, газопровод Baltic Pipe!

Так, стало известно, что датское агентство по охране окружающей среды дало “добро” на прокладку через свою территорию газопровода Baltic Pipe, идущего из Норвегии (Рёдвиг) в Польшу (Нихожа). Разрешение получил польский газовый оператор Gaz-System. Второй этап “одобрения” ожидается уже относительно морского участка газопровода в территориальных водах Дании.

Согласно проектной мощности газопровод должен будет поставлять в Польшу не менее 5 млрд кубометров газа в год. С учетом среднего потребления Польшей 15 млрд кубометров в год, практически на треть компенсируемым своей собственной добычей, Baltic Pipe на 50% заменит российский импорт, от которого в Варшаве намерены полностью отказаться к 2022 году.

К слову сказать, в вопросе компенсации поставок российского газа немалую роль играет и СПГ США, который сейчас активно осваивается в Польше, обустраивая себе плацдарм в этой восточноевропейской стране.

А потому, как вы можете видеть, небольшая и скромная Дания, в отличие от некоторых своих соседей по ЕС, играет немаловажную роль в энергонезависимости Европы. Причем настолько активно и показательно, что мне прямо на эмоциях таки захотелось съездить наконец-то в Копенгаген.

Ну, а бюджету РФ, с перспективой лишится статьи доходов объемом в 10 млрд кубометров газа, как говорится, напрячься и готовится.

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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