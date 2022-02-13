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Данілов заявив, що є план на випадок припинення постачання палива з Білорусі

Данілов заявив, що є план на випадок припинення постачання палива з Білорусі

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має план на випадок припинення постачання палива з Білорусі.

Про це він заявив за підсумками засідання РНБО.

"На сьогоднішній день ми не бачимо припинення цього постачання. Білорусь постачає паливо на територію нашої країни. Якщо вона цього не робитиме, ми розуміємо, де повинні брати це паливо", — сказав він.

За його словами, Україна має партнерів, які надають допомогу. Зокрема, йдеться про низку країн Балтії, Польщі, а також про "багато інших країн".

Нагадуємо:

Білорусь із 7 лютого запроваджує заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива і електроенергії в Україну.

Источник: epravda.com.ua

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