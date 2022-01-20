ДАП. Пам’ятатимемо вічно

В цей день у 2015 році завершилась героїчна оборона Донецького аеропорту

Понад 242 дні українські військові, добровольці, медики й волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ і проросійських бойовиків, героїчно та відважно боронячи рідну землю. Звитяжна оборона летовища стала символом незламності та бойового духу нашого війська, а захисники терміналів отримали почесне ймення “кіборги”.

Оборона Донецького аеропорту показала, що сила духу українців сильніша за російську зброю. Оборона ДАПу змінила ставлення до України у світі.

Вічна пам’ять і слава захисникам України!

Слава Україні!

Источник: gur.gov.ua

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