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ДАП. Пам’ятатимемо вічно
В цей день у 2015 році завершилась героїчна оборона Донецького аеропорту
Понад 242 дні українські військові, добровольці, медики й волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ і проросійських бойовиків, героїчно та відважно боронячи рідну землю. Звитяжна оборона летовища стала символом незламності та бойового духу нашого війська, а захисники терміналів отримали почесне ймення “кіборги”.
Оборона Донецького аеропорту показала, що сила духу українців сильніша за російську зброю. Оборона ДАПу змінила ставлення до України у світі.
Вічна пам’ять і слава захисникам України!
Слава Україні!
Источник: gur.gov.ua
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