Давая отпор России и отстаивая собственные границы Украина защищает свободный мир - Президент в ООН

Президент Петр Порошенко убежден, что защищая свою территориальную целостность и суверенитет Украина не только отстаивает свои границы, но и защищает весь мир от страны-агрессора России и ее посягательств.

«Мы защищаем украинскую землю и наш свободный выбор, мы противостоим возрождающемуся неоимпериалистическому государству, которое хочет разделить мир заново, и таким образом мы защищаем свободный мир», - сказал Глава государства во время выступления на общих дебатах 73-й Генеральной Ассамблеи ООН.

Петр Порошенко с грустью констатировал, что сейчас украинцы вошли в ту пятую часть населения мира, которое переживает ужасы войны.

«Пока я выступаю, приходят печальные известия о еще одной только что потерянной человеческой жизни на фронте - в войне, которую принес моей стране постоянный член Совета Безопасности ООН. Вчера, как и позавчера, еще несколько семей были разбиты горем из-за гибели своих близких во время российских вражеских атак», - сказал он.

«Москва делает украинских детей сиротами. Пытает наших патриотов в своих тюрьмах. Более 1,5 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами. Они все еще не могут вернуться в свои дома. Россия постоянно приумножает человеческую трагедию», - также отметил Президент.

Он подчеркнул, что в последнее время эта трагедия стала приобретать и новое измерение - экологическое, ведь Россия отравляет украинскую землю и создает экологические катастрофы - не только в оккупированном Крыму, но и на Донбассе.

«Для украинцев это повседневная реальность уже на протяжении четырех лет. Тысячи смертей, разрушения, перемещения и человеческие страдания. Для моих соотечественников эти годы стали чрезвычайным тестом - испытанием на решимость и солидарность, устойчивость и веру», - отметил Глава государства.

Петр Порошенко призвал мировое сообщество помнить о причинах войны в Украине. «Не забывайте что это за война. Украина приняла суверенное решение о собственном пути к свободному миру, основанному на демократических ценностях и правилах. Россия наказывает Украину за это. Убивает. Разрушает дома. Она врет в промышленном масштабе. Она делает вид, что Украина, как и Грузия, «сами напали на себя», - подчеркнул он.

«Знаем ли мы, какой следующий сосед России «нападет на себя»? Будет ли мир и дальше находиться в состоянии «удобного оцепенения», надеясь, что «следующим буду не я»?», - обратился с вопросом Президент к присутствующим в зале.

Глава государства призвал членов ООН никогда не забывать, что главной целью ее существования является «спасти последующие поколения от бедствий войны».

«ООН не должна молчать, когда ценности и принципы, закрепленные ее Уставом и принципами международного права, нарушаются страной, имеющей право вето. Это не просто вызов, это наш шанс сделать Организацию Объединенных Наций полезной для всех людей и реализовать таким образом девиз этой сессии Ассамблеи», - подчеркнул он.

Источник: president.gov.ua

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