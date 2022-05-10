Давайте подведем краткий итог московскому шабашу

"Москва разучилась делать даже парады".

● На лицах - полнейшая тоска. В основном у первых лиц. Путин в полном одиночестве - ни одного союзника не прибыло. Речь сумбурная, сбивчивая, короткая, невнятная, бессмысленная.

● Про прошлое не сказано ни слова. Акцента на движение в будущее также не сделано. Все время о Донбассе, но без какой-либо программы.

● Сборище пустых фраз, дутых щек, закатанных глаз. Путин стоя выглядит ниже, чем генералы сидя.

● Военная техника кончилась. Авиация не смогла взлететь то ли по причине отсутствия квалифицированных летчиков, то ли по причине отсутствия авиации в РФ, то ли по причине пожаров, которые не могут тушить, поскольку вся техника задействована в южной дуге.

● Что интересно - значков войны не обнаружено. Никаких Zвастик, хотя полеты буквой "Зю" отрабатывались.

Также на параде не замечен Герасимов. Кроме того, Осипов (командующий черноморского флота) отсутствовал и в Москве, и в Севастополе. Куда он пропал после отрицательного всплытия "Москвы" в результате жесточайшего шторма в 0,5 м волной - неизвестно.

● Сама суть милитаризма также себя не проявила. Техники было мало. В основном, старая. Откуда взялся музейный экспонат МС1?

● Ни Самолёта Судного Дня, ни какой-либо существенной угрозы Западу не прозвучало. Бледно, тускло, по-импотентски.

● Стала более умеренной риторика РФ после того, как Штаты очень элегантно намекнули, что против Путина готовится военный переворот. Его лидеры находятся в контакте с Пентагоном и Госдепартаментом. При возникновении угрозы ядерного оружия в Царь-Пушке, вместо ядра, окажется голова тогда уже бывшего главнокомандующего.

● С появления данной аккуратной заметки Москва более не угрожала нуклеарной бомбой. Запад объявил, что он не только не боится ядерного столкновения, но и готов превентивно открутить голову агрессору, если возникнет любая глобальная опасность.

● Штаты со своей жёсткой линии не будут смещаться. К тому же "подарком" под ёлочку станет ленд-лиз, который сегодня подпишет Байден, тем самым поставив жирную точку в российской агрессии.

● Не зря на лицах ощущался отпечаток депрессии. Тотальная атмосфера разрухи, слабости, развала... На этом парад завершился. Доминирующее ощущение - пустота.

Ради чего все это было? Зачем нужно было месяцами вещать о "страшном параде"? Максимально пустое, беспрограммное, жалкое зрелище.

Впрочем, нам своє робить...

Источник: https://t.me/Sharpreview/

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