Давайте подведем краткий итог московскому шабашу
"Москва разучилась делать даже парады".
● На лицах - полнейшая тоска. В основном у первых лиц. Путин в полном одиночестве - ни одного союзника не прибыло. Речь сумбурная, сбивчивая, короткая, невнятная, бессмысленная.
● Про прошлое не сказано ни слова. Акцента на движение в будущее также не сделано. Все время о Донбассе, но без какой-либо программы.
● Сборище пустых фраз, дутых щек, закатанных глаз. Путин стоя выглядит ниже, чем генералы сидя.
● Военная техника кончилась. Авиация не смогла взлететь то ли по причине отсутствия квалифицированных летчиков, то ли по причине отсутствия авиации в РФ, то ли по причине пожаров, которые не могут тушить, поскольку вся техника задействована в южной дуге.
● Что интересно - значков войны не обнаружено. Никаких Zвастик, хотя полеты буквой "Зю" отрабатывались.
Также на параде не замечен Герасимов. Кроме того, Осипов (командующий черноморского флота) отсутствовал и в Москве, и в Севастополе. Куда он пропал после отрицательного всплытия "Москвы" в результате жесточайшего шторма в 0,5 м волной - неизвестно.
● Сама суть милитаризма также себя не проявила. Техники было мало. В основном, старая. Откуда взялся музейный экспонат МС1?
● Ни Самолёта Судного Дня, ни какой-либо существенной угрозы Западу не прозвучало. Бледно, тускло, по-импотентски.
● Стала более умеренной риторика РФ после того, как Штаты очень элегантно намекнули, что против Путина готовится военный переворот. Его лидеры находятся в контакте с Пентагоном и Госдепартаментом. При возникновении угрозы ядерного оружия в Царь-Пушке, вместо ядра, окажется голова тогда уже бывшего главнокомандующего.
● С появления данной аккуратной заметки Москва более не угрожала нуклеарной бомбой. Запад объявил, что он не только не боится ядерного столкновения, но и готов превентивно открутить голову агрессору, если возникнет любая глобальная опасность.
● Штаты со своей жёсткой линии не будут смещаться. К тому же "подарком" под ёлочку станет ленд-лиз, который сегодня подпишет Байден, тем самым поставив жирную точку в российской агрессии.
● Не зря на лицах ощущался отпечаток депрессии. Тотальная атмосфера разрухи, слабости, развала... На этом парад завершился. Доминирующее ощущение - пустота.
Ради чего все это было? Зачем нужно было месяцами вещать о "страшном параде"? Максимально пустое, беспрограммное, жалкое зрелище.
Впрочем, нам своє робить...
Источник: https://t.me/Sharpreview/