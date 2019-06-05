ДБР має зламати принцип показового правосуддя

Одне з головних завдань ДБР – зламати принцип впевненості злочинців у показовому правосудді. На цьому Директор ДБР Роман Труба наголосив під час виступу на міжнародному семінарі «Транскордонна співпраця щодо протидії кримінальним корупційним правопорушенням в митних органах», що проходить 04 – 05 червня у Львові.

Звертаючись до учасників заходу з вітальним словом, Роман Труба нагадав, що працівники митних органів є однією з категорій правоохоронців, які підслідні ДБР.

«Сьогодні у ДБР 81 провадження стосовно працівників Державної митної служби України, 11 особам оголошено про підозру, 4 провадження скеровано до суду», – зазначив Директор.

Крім того, Роман Труба розповів про декілька прикладів успішних кейсів, пов’язаних з подіями на митницях, що розслідуються в ДБР.

«Слідчі ДБР затримали начальника митного посту в Житомирській області під час отримання неправомірної вигоди. Не минуло тижня, як на тій самій митниці ми взяли виконувача обов’язків начальника. Що ним керувало? Впевненість у показовому правосудді, правосудді для «статистики»: якщо прийшли сюди раз, другий не прийдуть», – додав він.

Окремо Директор ДБР підкреслив важливість спільної роботи правоохоронців для виявлення та запобігання корупції, у тому числі і на митниці.

«Запорука успішної боротьби з корупцією – це її висвітлення, це комунікація та злагоджена робота всіх правоохоронних органів», – наголосив Роман Труба.

У семінарі також взяв участь в.о. директора теруправління ДБР, розташованого у місті Львові, Віталій Стець. Він виступав на тему повноважень Державного бюро розслідувань щодо протидії кримінальним корупційним правопорушенням у митній справі. Віталій Стець також розповів про розслідувані Львівським теруправлінням ДБР кримінальні провадження, зокрема щодо контрабанди бурштину.

«Наші слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом незаконного вивезення на територію Польщі 400 кг бурштину на загальну суму 55 млн грн», – зазначив він.

В.о. директора територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, також наголосив на важливості налагодження механізму оперативного обміну інформацією між ДБР та правоохоронними органами інших країн.

Співорганізаторами семінару є Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні та Національне антикорупційне бюро України. Серед учасників заходу – представники антикорупційних органів Польщі, Румунії, Молдови, Словаччини та Угорщини.

Источник: dbr.gov.ua

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