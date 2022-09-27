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Де готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації, а де – ні

Де готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації, а де – ні

Реакція країн на переполох у рф

Після оголошення мобілізації тисячі росіян почали штурмувати кордони, аби втекти з країни та не йти на фронт. Втім, не всі країни готові надати притулок таким втікачам.

Центр стратегічних комунікацій підготував добірку з реакціями різних країн на російську мобілізацію.

● Польща заборонила росіянам в’їзд через повітряні та морські пункти пропуску, також у країні діє заборона на в’їзд через наземні КПП.

● Така ж заборона діє у Естонії, Латвії та Литві. Представники цих країн заявляли, що громадяни рф повинні відповідати за дії їх держави та виступити проти війни всередині своєї країни, а не втікати з неї.

● Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна планує повністю заборонити в'їзд російським туристам. Заборонятиметься транзит росіян в інші країни Шенгенської зони, можливе анулювання багаторазових віз.

● У Німеччині ж прийматимуть росіян, які втікають від мобілізації.

- Кожен, хто мужньо протистоїть режиму путіна і тому наражається на велику небезпеку, може попросити притулку в Німеччині через політичне переслідування, - заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

● Депутатка «Єдиного національного руху» Нона Мамулашвілі повідомляла, що грузинська влада має наміри закрити кордони від росіян, але в уряді Грузії цю заяву не коментують. Служба доходів Мінфіну Грузії інформує, що пункт пропуску на кордоні з рф працює як зазвичай у цілодобовому режимі.

Джерело: https://t.me/spravdi/17907

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Темы: єс, війна, росія

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