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Де можна отримати гуманітарну допомогу в Харкові — список пунктів 3 червня
«Укрпошта»
Час роботи: 9:00-16:00
№89, просп. Олександрівський, 113;
№46, пров. Перемоги, 2;
№91, вул. Харківських Дивізій, 20;
№172, вул. Грицевця, 29.
«Нова пошта»
Час роботи: 9:00-16:00
№137, вул. Ахсарова, 21;
№51, вул. Бакуліна, 14;
№140, пров. Пискунівський, 4;
№99, просп. Гагаріна, 176;
№65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24;
№67, вул. Гвардійців Широнінців, 30;
№71, просп. Тракторобудівників, 86/137;
№62, вул. Амосова, 11А;
№102, вул. Краснодарська, 181Б;
№9, вул. Роганська, 101А.
Источник: https://t.me/hueviykharkov/63082