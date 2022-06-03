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Де можна отримати гуманітарну допомогу в Харкові — список пунктів 3 червня

«Укрпошта»

Час роботи: 9:00-16:00

№89, просп. Олександрівський, 113;

№46, пров. Перемоги, 2;

№91, вул. Харківських Дивізій, 20;

№172, вул. Грицевця, 29.

«Нова пошта»

Час роботи: 9:00-16:00

№137, вул. Ахсарова, 21;

№51, вул. Бакуліна, 14;

№140, пров. Пискунівський, 4;

№99, просп. Гагаріна, 176;

№65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24;

№67, вул. Гвардійців Широнінців, 30;

№71, просп. Тракторобудівників, 86/137;

№62, вул. Амосова, 11А;

№102, вул. Краснодарська, 181Б;

№9, вул. Роганська, 101А.

Де можна отримати гуманітарну допомогу в Харкові — список пунктів 3 червня

Источник: https://t.me/hueviykharkov/63082

Новости портала «Весь Харьков»

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