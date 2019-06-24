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Де Ниро и другие звезды Голливуда снялись в антироссийском ролике

Де Ниро и другие звезды Голливуда снялись в антироссийском ролике

Звезда Голливуда Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видеоролике, в котором говорится о имеющимся сговоре между РФ и действующим президентом США Дональдом Трампом.

Ролик появился на портале Now This.

Актеры Роберт Де Ниро, Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, писатель Стивен Кинг, режиссер Роберт Райнер и другие звезды высказали свою позицию по поводу доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера.

На опубликованных кадрах Де Ниро утверждает, что в 2016 году российское правительство атаковало демократию США.

Другие участники видео заявили, что Москва развернула массивную тайную операцию, чтобы помочь Дональду Трампу стать президентом.

Опровержения Белого дома звезды считают пропагандой и ложью. Они призвали американцев изучить доклад Роберта Мюллера и заявили, что привлекут главу Белого дома к ответственности.

"Потому что никто в США – даже глава Белого дома – не вправе стоять выше закона", - отметили звезды на видео.

Напомним, 29 мая специальный прокурор США Роберт Мюллер, который расследовал обвинения против России во вмешательстве в президентские выборы в Штатах, заявил, что уходит в отставку.

Результаты расследования Мюллера относительно возможного вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года были опубликованы в конце марта 2019-го. В частности, спецпрокурор не обнаружил сговора между президентом США Дональдом Трампом и властями Российской Федерации перед американскими выборами 2016 года. Однако, согласно его выводам, на результаты выборов пытались повлиять 12 россиян, предположительно, сотрудников "Агентства интернет-исследований", также известного как "фабрика троллей".

Источник: bykvu.com

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