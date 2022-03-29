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Де отримати гуманітарну допомогу 29 та 30 березня

Де отримати гуманітарну допомогу 29 та 30 березня

Оновлений список відділень, де можна отримати гуманітарну допомогу 29–30 березня, опублікувала Харківська ОВА.

«Укрпошта» 9:00–15:00

№ 174, просп. Перемоги, 75 А№ 40, вул. Беркоса, 26№ 22, майдан Свободи, 5№ 98, вул. Холодногірська, 7№ 64, вул. Петра Болбочана, 3№ 20, вул. Китаєнка, 4№ 85, вул. Академіка Проскури, 9 Б№ 135, вул. Гвардійців Широнінців, 44№ 168, вул. Героїв Праці, 6№ 38, вул. Ахієзерів, 16/50

«Нова пошта» 9:00–6:00

№7, просп. Людвіга Свободи, 35№137, вул. Ахсарова, 21№ 10, вул. Пушкінська, 96№ 78, вул. Шевченка, 24а№140, пров. Пискунівський, 4№ 39, просп. Гагаріна, 54А№ 99, просп. Гагаріна, 176№90, просп. Гагаріна, 199№ 44, просп. Льва Ландау, 46№ 138, проїзд Стадіонний, 13№ 62, вул. Амосова, 11А№ 100, просп. Архітектора Альошина, 5№ 117, просп. Індустріальний, 24/31№ 59, вул. Сергія Грицевця, 29№ 65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24№ 121, вул. Ньютона, 98

Пункти видачі гуманітарної допомоги змінюються: актуальні адреси на 29 і 30 березня дивіться на картах.

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