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Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 25 квітня

Актуальні адреси пунктів видачі “Укрпошти” та “Нової пошти”

«Укрпошта»

Час роботи: 9:00-15:00

№124, просп. Гагаріна, 173В;

№80, просп. Гагаріна, 314А;

№31, вул. Аерофлотська, 12;

№105, вул. Ньютона, 6А;

№162, вул. Ньютона, 111;

№96, просп. Героїв Сталінграда, 187;

№128, вул. Льва Ландау, 20.

«Нова пошта»

Час роботи: 8:00-13:00

№119, просп. Перемоги, 70;

№137, вул. Ахсарова, 21;

№51, вул. Бакуліна, 14;

№34, вул. Різдвяна, 14;

№11, просп. Гагаріна, 41/2;

№99, просп. Гагаріна, 176;

№85, просп. Московський, 232А;

№44, просп. Льва Ландау, 46;

№138, проїзд Стадіонний, 13;

№117, просп. Індустріальний, 24/31;

№113, вул. Луї Пастера, 318;

№65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24;

№121, вул. Ньютона, 98.

Нагадуємо, гуманітарна допомога у цих відділеннях надається безкоштовно.

Просимо не створювати черги, це може бути небезпечно.

Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 25 квітня

Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 25 квітня

Источник: https://t.me/kharkivoda/4322

Новости портала «Весь Харьков»

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