Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 25 квітня
Актуальні адреси пунктів видачі “Укрпошти” та “Нової пошти”
«Укрпошта»
Час роботи: 9:00-15:00
№124, просп. Гагаріна, 173В;
№80, просп. Гагаріна, 314А;
№31, вул. Аерофлотська, 12;
№105, вул. Ньютона, 6А;
№162, вул. Ньютона, 111;
№96, просп. Героїв Сталінграда, 187;
№128, вул. Льва Ландау, 20.
«Нова пошта»
Час роботи: 8:00-13:00
№119, просп. Перемоги, 70;
№137, вул. Ахсарова, 21;
№51, вул. Бакуліна, 14;
№34, вул. Різдвяна, 14;
№11, просп. Гагаріна, 41/2;
№99, просп. Гагаріна, 176;
№85, просп. Московський, 232А;
№44, просп. Льва Ландау, 46;
№138, проїзд Стадіонний, 13;
№117, просп. Індустріальний, 24/31;
№113, вул. Луї Пастера, 318;
№65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24;
№121, вул. Ньютона, 98.
Нагадуємо, гуманітарна допомога у цих відділеннях надається безкоштовно.
Просимо не створювати черги, це може бути небезпечно.
Источник: https://t.me/kharkivoda/4322