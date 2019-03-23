Де та як отримати гроши на поховання

Загальновідомо, що у разі смерті пенсіонера особам, які поховали його, виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

А ось якщо помер працюючий пенсіонер – чі існують якісь нюанси? Де і як в такому разі родичам отримати допомогу на поховання?

На це питання відповів Володимир Коваль, фахівець Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Для отримання допомоги на поховання пенсіонера потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера, незалежно від того, перебував він у трудових відносинах на час настання смерті чи ні.

Особа, яка звертається по допомогу на поховання, повинна надати:

• документ, що посвідчує особу заявника;

• заяву про виплату допомоги на поховання;

• свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання.

Після прийняття органами Пенсійного фонду України всіх документів для отримання допомоги на поховання керівник управління Пенсійного фонду на звороті довідки про смерть (або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть/копії свідоцтва про смерть/іншого документа, легалізованого належним чином) робить запис про виплату допомоги на поховання із зазначенням дати та суми, яка належить до виплати, і завіряє печаткою.

Допомога на поховання виплачується підприємствами поштового зв’язку, для її отримання слід надати разове доручення. Разове доручення виписується на ім’я особи, яка здійснила поховання, і дійсне тільки до кінця того місяця, в якому його було виписано.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»