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Де в Харкові отримати гуманітарну допомогу 19 червня

Де в Харкові отримати гуманітарну допомогу 19 червня

«Укрпошта»
Час роботи: 9:00-16:00
 
№82, просп. Героїв Харкова, 210;
№46, пров. Перемоги, 2;
№91, вул. Харківських Дивізій, 20;
№172, вул. Грицевця, 29.
 
«Нова пошта»
Час роботи: 9:00-16:00
 
№137, вул. Ахсарова, 21;
№51, вул. Бакуліна, 14; 
№140, пров. Пискунівський, 4;
№99, просп. Гагаріна, 176;
№65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24;
№67, вул. Гвардійців Широнінців, 30;
№71, просп. Тракторобудівників, 86/137;
№62, вул. Амосова, 11А;
№102, вул. Краснодарська, 181Б;
№9, вул. Роганська, 101А.

Источник: https://t.me/kharkivoda/5426

Новости портала «Весь Харьков»

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