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Де в Харківській області найдорожчі школярі

Де в Харківській області найдорожчі школярі

На одного учня в школах області, де навчаються менше 25 дітей, держава за минулий рік спрямувала по 121,4 тисячі гривень.

Про це йдеться в інтерактивному аналітичному звіті («дешборд»), підготовленому Міністерством фінансів. «Дешборд» дозволяє побачити бюджетні видатки на загальну середню освіту, як в цілому по країні, так і по окремих областях, чи навіть по окремих школах.

"В аналізі враховані тільки кількісні показники, такі, як середня наповнюваність класів, середня кількість учнів на одного вчителя; якісні показники, такі як середній бал по ЗНО, в поточному аналізі не враховувались — це завдання на перспективу. До бази увійшла інформація про призупинені школи і не увійшла – про закриті, а дані по опорних школах включають в себе і дані по школах-філіях", — повідомили у Міністерстві.

За даними відомства, на Харківщині загальна сума видатків на 692 школи, які працюють в області, склала 4,4 мільярда гривень.

Де в Харківській області найдорожчі школярі

Середня сума коштів, які виділяють на одного учня, сягає 18,9 тисячі гривень. Проте, на одного школяра в закладах, де освіту здобувають менше 25 дітей, держава за минулий рік спрямувала 121,4 тисячі гривень. До речі, таких шкіл в області сім.

За даними Міністерства, це Друголиманський НВК та Миколаївський НВК у Дворічанському районі, Зміївський НВК № 1, Литовчанська початкова школа Нововодолазького району, Тернівський НВК у Харківському районі, Макарівська гімназія в Золочівській ОТГ та Перемозька ЗНЗ у Лозівській ОТГ.

Найменше вартує освіта у школах, де навчаються від 1000 до 2000 дітей. Тут на одного учня витрачається 12,3 тисячі гривень. Таких шкіл в області 35.

Рекордсменом за найбільшими витратами за навчання на одного учня є Бранцівський НВК Сумської області. Тут навчання одного учня в минулому році обійшлося у 509,4 тисячі гривень. У цьому закладі навчаються троє учнів, працюють три вчителі та 14 непедагогічних працівників.

Источник: slk.kh.ua

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