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Де у Харкові роздають гуманітарну допомогу — оновлений список на 10 квітня

«Укрпошта»

Час роботи: 9:00-15:00

№120, просп. Ювілейний, 49А;

№22, майдан Свободи, 5;

№33, вул. Шевченка, 224;

№38, вул. Ахієзерів, 16/50;

№170, вул. Гвардійців-Широнінців, 41;

№118, просп. Ювілейний, 57/106;

№176, вулиця Краснодарська, 181Б;

№171, вулиця Амосова, 5.

«Нова пошта»

Час роботи: 8:00-13:00

№119, просп. Перемоги, 70;

№137, вул. Ахсарова, 21;

№10, вул. Пушкінська, 96;

№34, вул. Різдвяна, 14;

№78, вул. Шевченка, 24А;

№11, просп. Гагаріна, 41/2;

№99, просп. Гагаріна, 176;

№90, просп. Гагаріна, 199;

№44, просп. Льва Ландау, 46;

№138, проїзд Стадіонний, 13;

№102, вул. Краснодарська, 181Б;

№100, просп. Архітектора Альошина, 5;

№117, просп. Індустріальний, 24/31;

№113, вул. Луї Пастера, 318;

№65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24;

№121, вул. Ньютона, 98.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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