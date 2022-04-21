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Де у Харкові роздають гуманітарну допомогу — оновлений список на 21 квітня
«Укрпошта»
Час роботи: 9:00-15:00
№40, вул. Беркоса, 26;
№98, вул. Холодногірська, 7;
№177, просп. Слави, 5;
№64, вул. Болбочана, 3;
№93, вул. Болбочана, 46;
№157, вул. Академіка Богомольця, 5А;
№39, вул. Доватора, 17.
«Нова пошта»
Час роботи: 8:00-13:00
№119, просп. Перемоги, 70;
№137, вул. Ахсарова, 21;
№51, вул. Бакуліна, 14;
№34, вул. Різдвяна, 14;
№11, просп. Гагаріна, 41/2;
№99, просп. Гагаріна, 176;
№85, просп. Московський, 232А;
№44, просп. Льва Ландау, 46;
№138, проїзд Стадіонний, 13;
№117, просп. Індустріальний, 24/31;
№113, вул. Луї Пастера, 318;
№65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24.
Источник: https://t.me/kharkivoda/4263