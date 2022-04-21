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Де у Харкові роздають гуманітарну допомогу — оновлений список на 21 квітня

«Укрпошта»

Час роботи: 9:00-15:00

№40, вул. Беркоса, 26;

№98, вул. Холодногірська, 7;

№177, просп. Слави, 5;

№64, вул. Болбочана, 3;

№93, вул. Болбочана, 46;

№157, вул. Академіка Богомольця, 5А;

№39, вул. Доватора, 17.

Де у Харкові роздають гуманітарну допомогу — оновлений список на 21 квітня

«Нова пошта»

Час роботи: 8:00-13:00

№119, просп. Перемоги, 70;

№137, вул. Ахсарова, 21;

№51, вул. Бакуліна, 14;

№34, вул. Різдвяна, 14;

№11, просп. Гагаріна, 41/2;

№99, просп. Гагаріна, 176;

№85, просп. Московський, 232А;

№44, просп. Льва Ландау, 46;

№138, проїзд Стадіонний, 13;

№117, просп. Індустріальний, 24/31;

№113, вул. Луї Пастера, 318;

№65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24.

Де у Харкові роздають гуманітарну допомогу — оновлений список на 21 квітня

 

Источник: https://t.me/kharkivoda/4263

Новости портала «Весь Харьков»

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