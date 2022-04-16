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Де у Харкові роздають гуманітарну допомогу — список адрес на 16 квітня
«Укрпошта»
Час роботи: 9:00-15:00
№124, просп. Гагаріна, 173В;
№80, просп. Гагаріна, 314А;
№109, вул. Тернопільська, 21;
№105, вул. Ньютона, 6А;
Безлюдівка, вул. Зміївська, 59;
Васищеве, вул. Орешкова, 43.
«Нова пошта»
Час роботи: 8:00-13:00
№119, просп. Перемоги, 70;
№137, вул. Ахсарова, 21;
№10, вул. Пушкінська, 96;
№34, вул. Різдвяна, 14;
№11, просп. Гагаріна, 41/2;
№99, просп. Гагаріна, 176;
№90, просп. Гагаріна, 199;
№44, просп. Льва Ландау, 46;
№138, проїзд Стадіонний, 13;
№102, вул. Краснодарська, 181Б;
№100, просп. Архітектора Альошина, 5;
№117, просп. Індустріальний, 24/31;
№113, вул. Луї Пастера, 318;
№65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24;
№121, вул. Ньютона, 98.
Источник: https://t.me/vekha/35936