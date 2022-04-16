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Де у Харкові роздають гуманітарну допомогу — список адрес на 16 квітня

«Укрпошта»

Час роботи: 9:00-15:00

№124, просп. Гагаріна, 173В;

№80, просп. Гагаріна, 314А;

№109, вул. Тернопільська, 21;

№105, вул. Ньютона, 6А;

Безлюдівка, вул. Зміївська, 59;

Васищеве, вул. Орешкова, 43.

«Нова пошта»

Час роботи: 8:00-13:00

№119, просп. Перемоги, 70;

№137, вул. Ахсарова, 21;

№10, вул. Пушкінська, 96;

№34, вул. Різдвяна, 14;

№11, просп. Гагаріна, 41/2;

№99, просп. Гагаріна, 176;

№90, просп. Гагаріна, 199;

№44, просп. Льва Ландау, 46;

№138, проїзд Стадіонний, 13;

№102, вул. Краснодарська, 181Б;

№100, просп. Архітектора Альошина, 5;

№117, просп. Індустріальний, 24/31;

№113, вул. Луї Пастера, 318;

№65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24;

№121, вул. Ньютона, 98.

Источник: https://t.me/vekha/35936

Новости портала «Весь Харьков»

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