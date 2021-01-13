Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:11
Просмотров: 48

Децентралізація: триває процес передачі соціальних об’єктів у комунальну власність територіальних громад

Децентралізація: триває процес передачі соціальних об’єктів у комунальну власність територіальних громад

Вобластях триває процес передачі майна з районного рівня у комунальну власність територіальних громад. Мінрегіон здійснює моніторинг цього процесу. Загалом по країні по 65% об’єктів вже прийнято рішення про взяття на баланс територіальних громад. Це 16 546 об’єктів з 25 274, що потребують передачі у власність територіальних громад.

Йдеться про заклади освіти, культури, охорони здоров’я та інші. Прийнявши на свій баланс ці об’єкти, територіальні громади отримують змогу ними управляти та утримувати їх з власного бюджету.

«В процесі реформи децентралізації відбулись зміни адмінтерустрою і відповідно змінюється система міжбюджетних відносин та фінансування соціальних об’єктів, що знаходяться у комунальній власності. Тому передача майна на баланс територіальним громадам має відбутися швидко й під ретельним контролем. Адже мережу соціально важливих об’єктів – шкіл, лікарень, спортивних і культурних закладів – треба зберегти і забезпечити її безперебійну роботу», – наголошує Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Лідером у передачі майна є Житомирська область, де передано 100% об’єктів. Одні з найвищих показників передачі об’єктів мають Івано-Франківська (99%), Черкаська (94%), Дніпропетровська (93%), Запорізька (92%), Чернівецька (91%), Одеська (88%) та Тернопільська (85%) області.

Активно працюють також райради і територіальні громади Волинської (79%), Рівненської (75%), Чернігівської (75%), Миколаївської (74%) та Херсонської (71%) областей.

Найнижчий показник у Закарпатської області, де з 2 тис. об’єктів передали лише 529, що становить 26%.

Мінрегіон продовжить моніторити ситуацію та надаватиме усю необхідну підтримку ОДА до завершення передачі майна громадам.

Нагадаємо, Мінрегіон провів серію нарад за участі представників профільних міністерств, облдержадміністрацій та всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування щодо передачі об’єктів громадам. ОДА мають надавати відповідні консультації органам місцевого самоврядування, забезпечити координацію здійснення передачі майна та щомісяця до 10 і 25 числа інформувати Кабінет Міністрів України.

Источник: kmu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Укроборонпром поглиблює співпрацю з Prozorro.Продажі та відкриває реєстр нерухомості концерну, доступної для оренди
Сегодня 09:33    35
У 2020 році на боротьбу з COVID-19 з Фонду спрямовано 66,5 млрд гривень
Сегодня 08:41    55
Минфин США вводит санкции против ряда физлиц и организаций из Украины за вмешательство в выборы
Сегодня 08:23    104
У 2021 році Мінцифра запускає національну онлайн-платформу електронної демократії
Сегодня 08:14    86
Набули чинності законодавчі зміни щодо безкоштовного харчування у закладах освіти дітей загиблих захисників України
Сегодня 07:00    101
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 12 січня 2021 року
Сегодня 06:33    88
Програма субсидій - головний механізм соціального захисту людей в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги
Сегодня 06:16    134
Товарообіг України у 2020 році скоротився на 6,4%
Сегодня 06:08    84
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    150
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    125
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 