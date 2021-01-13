Децентралізація: триває процес передачі соціальних об’єктів у комунальну власність територіальних громад

Вобластях триває процес передачі майна з районного рівня у комунальну власність територіальних громад. Мінрегіон здійснює моніторинг цього процесу. Загалом по країні по 65% об’єктів вже прийнято рішення про взяття на баланс територіальних громад. Це 16 546 об’єктів з 25 274, що потребують передачі у власність територіальних громад.

Йдеться про заклади освіти, культури, охорони здоров’я та інші. Прийнявши на свій баланс ці об’єкти, територіальні громади отримують змогу ними управляти та утримувати їх з власного бюджету.

«В процесі реформи децентралізації відбулись зміни адмінтерустрою і відповідно змінюється система міжбюджетних відносин та фінансування соціальних об’єктів, що знаходяться у комунальній власності. Тому передача майна на баланс територіальним громадам має відбутися швидко й під ретельним контролем. Адже мережу соціально важливих об’єктів – шкіл, лікарень, спортивних і культурних закладів – треба зберегти і забезпечити її безперебійну роботу», – наголошує Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Лідером у передачі майна є Житомирська область, де передано 100% об’єктів. Одні з найвищих показників передачі об’єктів мають Івано-Франківська (99%), Черкаська (94%), Дніпропетровська (93%), Запорізька (92%), Чернівецька (91%), Одеська (88%) та Тернопільська (85%) області.

Активно працюють також райради і територіальні громади Волинської (79%), Рівненської (75%), Чернігівської (75%), Миколаївської (74%) та Херсонської (71%) областей.

Найнижчий показник у Закарпатської області, де з 2 тис. об’єктів передали лише 529, що становить 26%.

Мінрегіон продовжить моніторити ситуацію та надаватиме усю необхідну підтримку ОДА до завершення передачі майна громадам.

Нагадаємо, Мінрегіон провів серію нарад за участі представників профільних міністерств, облдержадміністрацій та всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування щодо передачі об’єктів громадам. ОДА мають надавати відповідні консультації органам місцевого самоврядування, забезпечити координацію здійснення передачі майна та щомісяця до 10 і 25 числа інформувати Кабінет Міністрів України.

Источник: kmu.gov.ua

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