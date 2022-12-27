Дефіцит потужності в енергосистемі дещо скоротився, зростає споживання, – “Укренерго”

Після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак.

Втім, наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. Тому що в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання. Це пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості.

У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми.Також нагадуємо, що енергосистема країни пережила 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА ворога і все ще потребує значних ресурсів та часу на відновлення. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури.

Втім, не забуваємо, що ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву. Тож енергетики готуються до будь яких можливих сценаріїв та за будь яких умов будуть відновлювати енергосистему. Кожен має бути готовим до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує.

Агентство Телевидения Новости