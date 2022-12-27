Дефіцит потужності в енергосистемі дещо скоротився, зростає споживання, – “Укренерго”
Після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак.
Втім, наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. Тому що в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання. Це пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості.
У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми.Також нагадуємо, що енергосистема країни пережила 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА ворога і все ще потребує значних ресурсів та часу на відновлення. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури.
Втім, не забуваємо, що ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву. Тож енергетики готуються до будь яких можливих сценаріїв та за будь яких умов будуть відновлювати енергосистему. Кожен має бути готовим до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує.