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Дефолт отменяется: золотовалютные резервы Украины снова в “плюсе”

Дефолт отменяется: золотовалютные резервы Украины снова в “плюсе”

Золотовалютные резервы Украины за июнь показали резкий рост на более чем миллиард долларов.

Истории про дефолт в Украине одни из наиболее популярных среди российских пропагандистских СМИ. Таким образом, они не только оказывают информационное давление на Украину и ту часть населения нашей страны, которая продолжает прислушиваться к кремлевской пропаганде, но и отвлекают внутреннюю народомассу от своих же собственных проблем.

А между тем, один из основных показателей стабильности в стране, украинские золотовалютные резервы, вновь порадовали ростом.

Так, после сокращения ЗВР в мае, до $19,402 млрд, что было обусловлено выплатами по внешнему долгу, в июне удалось нарастить их объемы сразу на $1,2 млрд и по состоянию на сейчас они составляют $20,64 млрд.

Стоит отметить, что в 2018-й ЗВР вошли с показателем $20,819 млрд, что примерно соответствовало их объему на октябрь 2013 года.

Что же, на данный момент в Украине складывается достаточно благоприятный инвестиционный климат, а соотношение экспорта и импорта играет на пользу национальной валюте. Вот только если бы в информационное пространство вбрасывалось поменьше абсурдных идей о дефолте, особенно от свежеиспеченных репатриантов, то вообще было бы замечательно.

Собственно, дефолт в очередной раз отменяется, господа доброжелатели!

Источник: uc.od.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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