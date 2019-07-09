Деградация спецслужб РФ или брожение накануне взрыва

События последних дней демонстрируют значительное противостояние не только между ГРУ и ФСБ, но и внутри структуры “федералов”.

За последние несколько лет я написал довольно много статей посвящённых противостоянию ГРУ и ФСБ, за сферы влияния и финансирование. Противостояние, которое по мере усугубления в РФ экономического кризиса, сжатия бюджета и санкционного давления, становится все более ожесточенным. И выплескивается оно не только в формате информационной утрамбовки противника, как это было, например, при взломе почты Владислава Суркова или откровенной подставы за пределами РФ, как это было в Сирии с ликвидацией двух сотен “вагнеровцев” или ГРУшных журналистов в ЦАР, но и уже выливается в жесткое противостояние внутри самой России.

Только за последнюю неделю у наших восточных соседей произошло сразу несколько знаковых событий, которые явно сигнализируют - накал страстей между двух силовых структур доведен до предела и не только между ними, но и внутри них.

Прежде всего, я имею ввиду проведенное в четверг, 4 июля, задержание шести сотрудников ФСБ России, среди которых было трое сотрудников спецподразделения "Альфа", один сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и два сотрудника управления "К", относящегося к банковскому отделу ФСБ России. Задержание проведено было по подозрению данных сотрудников в хищении от 140 до 170 млн рублей.

Конечно, звучит это смешно и выглядит ещё смешнее, когда ФСБ демонстративно выносит сор из избы, но в данном случае явный конфликт интересов внутри самой службы, где очередной деребан без дележа с определёнными чинами, был воспринят настолько болезненно.

В данном контексте весьма уместным будет напомнить ещё один эпизод, а именно, когда через мэрию Москвы были в открытый доступ слиты адреса ведомственных квартир кадровых сотрудников СВР. Этот слив так же проводился с подачи ФСБ, которая с СВР находится в очень тесной завязке, особенно в комплексе соперничества с ГРУ, но пути их в этом году резко разошлись.

С другой стороны, отчетливо просматривается, что внутренние конфликты, точащиеся между силовыми структурами, приводят к тому, что репутация оных на мировой арене падает с каждым днём все ниже и ниже.

Сложно не вспомнить все тот же слив хакерской группой “Шалтай-болтай” данных на кадровиков ГРУ работающих при посольствах РФ за рубежом и переписку Владислава Суркова в 2014-м, провал операции по отравлению Скрипалей в Солсбери и даже всплывший брюхом вверх “Лошарик” тоже является частью этой цепочки фиаско, о чем я более подробно напишу завтра.

И дело даже не в том, что спецслужбы РФ деградировали. Элита, “голубая кровь”, уже не та как при СССР, когда был проведен блестящий штурм дворца Амина спецназом “Альфа” или “Вымпел”, державший в страхе весь арабский мир. Вывод на передний план коммерческих и меркантильных интересов также густо замешан на брожениях внутри самих силовых структур, недовольных происходящими в стране изменениями и курсом Кремля.

Таким образом, от местного междусобойчика до серьезного внутреннего конфликта, остался всего один шаг, а от туда и до свержения режима не так уж и далеко.

Но, следует осознавать, что до того как пауки в банке окончательно вцепятся смертельной хваткой в глотки друг друга, им нужно будет завершить дела за пределами РФ. В частности, речь идет и об Украине, где полным ходом развивается реваншистский сценарий, авторства Суркова, но значительно улучшенный ФСБ в лице трио Беседа-Козак-Бабич. И по мере того как внутреннее противостояние обостряется и близок взрыв, тем лихорадочнее и отчаяннее они будут ускорять процессы в Украине. Ведь в эпоху смуты и распределения секторов влияния, им уже будет не до Украины, а обеспечить её аки козырем в рукаве ох как хочется, что “рыжим” на Лубянке, что “паукам” на Гризодубовой.

Источник: uc.od.ua

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