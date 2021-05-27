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Ідея національного спротиву є невід’ємною складовою заходів всеохоплюючої оборони України

Ідея національного спротиву є невід’ємною складовою заходів всеохоплюючої оборони України

Про це заявив Міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє пресслужба вітчизняного оборонного відомства

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкти законів України “Про основи національного спротиву”, “Про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про чисельність Збройних Сил України” щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв’язку із прийняттям Закону України “Про основи національного спротиву”. Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України визначив ці законопроєкти як невідкладні для позачергового розгляду Верховною Радою України.

– Ідея національного спротиву є невід’ємною складовою заходів всеохоплюючої оборони України. Активне залучення громадян до організації воєнної безпеки, забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави, передбачене в законодавчих ініціативах глави держави, дозволяє посилити стійкість України. Загалом внесений Президентом законопроєкт “Про основи національного спротиву” дозволяє суттєво посилити здатність країни до оборони та створює необхідні передумови для якнайшвидшої імплементації стратегії воєнної безпеки, – прокоментував Міністр оборони України Андрій Таран.

За словами Міністра оборони України, у випадку позитивного розгляду Верховною Радою нашої держави на законодавчому рівні з’являться передумови до організації заходів стримування і відсічі агресії із залученням громадян, що змусять противника припинити агресію проти України.

Источник: gur.gov.ua

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