Деякі підсумки зустрічі Європейської політичної спільноти

У Вільнюсі на саміті НАТО потрібне чітке запрошення України до членства та гарантії безпеки. Восени — чітке позитивне рішення щодо нашого вступу до ЄС, — президент Зеленський на зустрічі Європейської політичної спільноти.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із молдовською колегою Маєю Санду двосторонні відносини, інфраструктурні проєкти, економічний розвиток та європейське майбутнє двох країн.

Президенти Володимир Зеленський і Клаус Йоханніс підписали Декларацію про підтримку Румунією прагнення України вступити в НАТО.

"Під час зустрічі також обговорили подальші кроки в допомозі нашій державі з боку Румунії, двосторонню взаємодію. Окрему увагу приділили реалізації формули миру.

Дякую всьому румунському народові за солідарність з Україною та посилення її обороноздатності", — сказав президент.

Україні потрібно більше систем ППО Patriot, — прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в коментарі телеканалу TVR під час візиту до Молдови.

"На порядку денному сьогоднішніх переговорів буде військова підтримка України літаками F-16 і системами Patriot", — зазначив глава нідерландського уряду.

На його думку, той факт, що саміт відвідали представники великої кількості країн, є доказом того, що "ми будемо й надалі підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією".

Сербія поважає територіальну цілісність України, але санкції проти росії не вводитиме, — президент Вучич після зустрічі із президентом Зеленським.

"Важливо, що Україна не визнала незалежність Косова і поважає територіальну цілісність Сербії, так само як і Сербія відповідно до Статуту ООН поважає цілісність України.

У нас була коротка розмова, але коли ми говоримо про санкції, ми своє рішення ухвалили в березні 2022 року і висловили свою позицію.

Ніколи ви не можете змінити чиюсь позицію однією розмовою. Сербія — самостійна та незалежна країна, ми поважаємо Україну, але дотримуємося власних інтересів", — заявив Вучич.

За матеріалами: https://t.me/znua_live/

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