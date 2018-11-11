Декретные выплаты не отменят – Гройсман

Премьер-министр заверил, что правительство поддерживает рождение детей в Украине и будет только усиливать социальную политику.

Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что в Украине не отменят декретные выплаты. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает РБК-Украина.

“В соцсетях написано о том, что парламент, правительство собирается отменить декретные выплаты и т.п. Хочу сказать, что это – абсолютная бессмыслица… Те, кто сегодня “разгоняет”, что мы будем прекращать выплаты, – это враги Украины. Никогда не позволю забирать у людей то, что им положено, а особенно, когда речь идет о декретных, о рождении детей и увеличении количества украинцев”, – сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что правительство поддерживает рождение детей в Украине и будет только усиливать социальную политику.

Как сообщалось ранее, Владимир Гройсман дал распоряжение проверить обоснованность “Укрпочты” на доставку пенсии.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анастасия Деева

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