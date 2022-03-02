Делегація від України їде на перемовини в Біловезьку Пущу — ОПУ
Українська делегація їде на другий раунд перемовин з російською стороною до Біловезької Пущі.
Про це повідомили в Офісі президента.
Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що переговори Росія-Україна відбудуться ввечері 2 березня.
"Перемовини будуть сьогодні ввечері. Це буде другий раунд. Я думаю буде все так само. Нічого не зміниться. Ми стоятимемо на своєму. Склад той самий", — розповів Суспільному Арестович.
Як відзначив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час першої зустрічі представників України та РФ "ніякої зради не було".
"Вимоги росіян залишаються незмінними — це ті вимоги, які озвучив Путін у своєму зверненні перед початком війни. Зараз ми готові до переговорів, до дипломатії, але ми в жодному разі не готові до російських ультиматумів", — зазначив міністр.
Що відомо
- Під час перемовин між Росією та Україною, які відбулись біля Прип’яті, ввечері 28 лютого Росія обстрілювала Харків.
- Одразу після перемовин Росія здійснила авіаналіт на околиці Броварів, внаслідок чого одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення.
- 28 лютого українська та російська делегації провели перший раунд перемовин та поїхали до столиць для консультацій, повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.
- Як заявив президент Володимир Зеленський, під час перемовин щодо припинення бойових дій російські війська завдавали ракетних ударів по українських містах, щоб натиснути на українську владу.
- 1 березня у Києві російські війська стріляли по телевежі. Трапилось потрапляння в апаратну мовника. Загинуло п'ятеро осіб, ще 5 отримали поранення. За годину цифрове мовлення загальнонаціональних каналів відновили.
- Україна перемагає на дипломатичному фронті — Європарламент офіційно рекомендував надати їй статус кандидата в члени ЄС. Водночас РФ не припиняє атаки, обстрілюючи житлові квартали й цивільні об'єкти.
- РФ розбомбила центр Харкова та Бородянку на Київщині. У Житомирі внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків. Складною лишається ситуація в Херсоні — там вуличні бої. Водночас на Миколаївщині ЗСУ та місцеві жителі розбили колону російських військ. А в Мелітополі на Запоріжжі люди влаштували мирний мітинг, не даючи проїхати російській техніці, а потім намагалися її штовхати голіруч.
- За даними Міноборони, втрати російської армії наближаються до 6000 солдатів.
- Уранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі. Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.