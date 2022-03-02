Делегація від України їде на перемовини в Біловезьку Пущу — ОПУ

Українська делегація їде на другий раунд перемовин з російською стороною до Біловезької Пущі.

Про це повідомили в Офісі президента.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що переговори Росія-Україна відбудуться ввечері 2 березня.

"Перемовини будуть сьогодні ввечері. Це буде другий раунд. Я думаю буде все так само. Нічого не зміниться. Ми стоятимемо на своєму. Склад той самий", — розповів Суспільному Арестович.

Як відзначив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час першої зустрічі представників України та РФ "ніякої зради не було".

"Вимоги росіян залишаються незмінними — це ті вимоги, які озвучив Путін у своєму зверненні перед початком війни. Зараз ми готові до переговорів, до дипломатії, але ми в жодному разі не готові до російських ультиматумів", — зазначив міністр.

Що відомо

Під час перемовин між Росією та Україною, які відбулись біля Прип’яті, ввечері 28 лютого Росія обстрілювала Харків.

Одразу після перемовин Росія здійснила авіаналіт на околиці Броварів, внаслідок чого одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення.

28 лютого українська та російська делегації провели перший раунд перемовин та поїхали до столиць для консультацій, повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Як заявив президент Володимир Зеленський, під час перемовин щодо припинення бойових дій російські війська завдавали ракетних ударів по українських містах, щоб натиснути на українську владу.

1 березня у Києві російські війська стріляли по телевежі. Трапилось потрапляння в апаратну мовника. Загинуло п'ятеро осіб, ще 5 отримали поранення. За годину цифрове мовлення загальнонаціональних каналів відновили.

Україна перемагає на дипломатичному фронті — Європарламент офіційно рекомендував надати їй статус кандидата в члени ЄС. Водночас РФ не припиняє атаки, обстрілюючи житлові квартали й цивільні об'єкти.

РФ розбомбила центр Харкова та Бородянку на Київщині. У Житомирі внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків. Складною лишається ситуація в Херсоні — там вуличні бої. Водночас на Миколаївщині ЗСУ та місцеві жителі розбили колону російських військ. А в Мелітополі на Запоріжжі люди влаштували мирний мітинг, не даючи проїхати російській техніці, а потім намагалися її штовхати голіруч.

За даними Міноборони, втрати російської армії наближаються до 6000 солдатів.

Уранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі. Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.

Новости портала «Весь Харьков»